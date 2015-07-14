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    ​МИД Канады: Иран остается серьезной угрозой миру

    Канада внимательно рассмотрит соглашение до принятия решения

    Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Канады Роб Николсон прокомментировал подписание соглашения по ядерной программе Ирана, передает Report со ссылкой на Reuters.

    «Иран продолжает быть серьезной угрозой для международной безопасности и мира в связи с ядерными амбициями руководства, там продолжают поддерживать терроризм и призывать к уничтожению Израиля, а также игнорируются базовые права человека», — заявил Николсон.

    Отмечается, что Канада внимательно рассмотрит соглашение до принятия решения.

    Ранее ЕС официально приостановил санкции против Ирана.

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