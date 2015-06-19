МИД Йемена: Первые консультуации в Женеве завершились безрезультатно

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Первый этап непрямых межйеменских консультаций в Женеве завершен для правительственной делегации, представители руководства Йемена не достигли желаемого результата.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин. Глава МИД Йемена отметил, что работа продолжится.

"Первый этап нынешних консультаций завершен, мы покидаем Женеву завтра", - сказал он.

По словам министра, представители, которые поддерживают оппозицию, не позволили правительству Йемена "достичь того, чего мы хотели достичь в ходе консультаций".

Ясин добавил, что консультации продолжатся, однако на субботу для делегации правительства Йемена не запланировано никаких новых встреч.





