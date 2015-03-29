МИД Йемена: экс-глава страны готовится бежать в Эритрею

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, чьи сторонники воюют в настоящее время на стороне шиитских повстанцев-хуситов, готовится бежать из йеменской столицы Сана, которая подвергается бомбардировкам арабской коалиции, сообщил телеканалу CNN глава МИД Йемена Рияд Ясин.

"Мы располагаем информацией из нескольких источников, что он готовится к бегству вместе с несколькими высокопоставленными помощниками и ради этого приготовил самолеты", - сказал Ясин.

По мнению министра, Салех, скорее всего, направится в Эритрею, где у него в собственности находятся обширные земельные участки и дома.

Выступая по национальному телевидению Йемена в субботу, экс-президент Йемена призвал Саудовскую Аравию и другие арабские страны прекратить военную операцию в Йемене. Он заявил, что нынешний президент страны Абд Раббу Мансур Хади нарушил прежние договоренности, достигнутые при посредничестве Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, согласно которым он должен был находиться у власти только два года - на время переходного периода, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

С четверга в Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция продолжает наносить авиаудары по военным объектам и позициям шиитских повстанцев-хуситов, которые в январе захватили правительственные учреждения в Сане и вынудили президента с правительством уйти в отставку, начав политические реформы.