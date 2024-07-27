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МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном

МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном Израиль приблизился к полномасштабной войне с формированиями "Хезболлах" и Ливаном.
Другие страны
27 июля 2024 г. 23:23
МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с Хезболлах и Ливаном

Израиль приблизился к полномасштабной войне с формированиями "Хезболлах" и Ливаном.

Как передает Report, об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в эфире 12-го канала израильского телевидения.

"Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном", - сказал он.

По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии.

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