МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном

Израиль приблизился к полномасштабной войне с формированиями "Хезболлах" и Ливаном.

Израиль приблизился к полномасштабной войне с формированиями "Хезболлах" и Ливаном.

Как передает Report, об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в эфире 12-го канала израильского телевидения.

"Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном", - сказал он.

По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии.