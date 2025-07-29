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МИД Израиля вызвал посла Нидерландов

МИД Израиля вызвал посла Нидерландов МИД Израиля вызвал посла Нидерландов
Другие страны
29 июля 2025 г. 16:31
МИД Израиля вызвал посла Нидерландов

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вызвал посла Нидерландов Марриет Шурман, дипломату будет выражен протест в связи с недавними решениями правительства.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Times of İsrael.

“Разговор состоится в свете решений правительства Нидерландов принять меры против Израиля, в том числе против его права на самооборону и против министров в его правительстве”, - сообщает офис Саара.

Вчера Нидерланды запретили въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру.

МИД Нидерландов также вызовет посла Израиля Моди Эфраима, чтобы осудить ситуацию в секторе Газа.

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