МИД Израиля вызвал посла Нидерландов

МИД Израиля вызвал посла Нидерландов

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вызвал посла Нидерландов Марриет Шурман, дипломату будет выражен протест в связи с недавними решениями правительства.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Times of İsrael.

“Разговор состоится в свете решений правительства Нидерландов принять меры против Израиля, в том числе против его права на самооборону и против министров в его правительстве”, - сообщает офис Саара.

Вчера Нидерланды запретили въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру.

МИД Нидерландов также вызовет посла Израиля Моди Эфраима, чтобы осудить ситуацию в секторе Газа.