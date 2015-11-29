МИД Израиля создаст приложение для борьбы с призывами к насилию в сети

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявил о намерении ведомства создать специализированное приложение для отслеживания материалов, разжигающих национальную рознь между палестинцами и израильтянами в сети интернет, сообщает газета Jerusalem Post.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что согласно информации газеты, речь идет о создании программы, которая будет отслеживать видеозаписи, разжигающие национальную рознь, и блокировать их, обращаясь к администрациям популярных сайтов, таких как Google, Facebook и YouTube. Сообщается, что приложение будет осуществлять поиск по ключевым элементам, в частности словам "еврей" и "нож". По данным газеты, разработкой программного обеспечения займется специальная министерская группа, в которую войдут от восьми до десяти человек.

"Я уверен, что когда сократится подстрекательство, схлынет и насилие", — приводит газета слова Хотовели.

Последние месяцы на Ближнем востоке продолжается обострение палестино-израильского конфликта. Практически ежедневно палестинцы нападают на израильтян с холодным оружием, за два месяца их жертвами стали по меньшей мере 19 граждан Израиля. С палестинской стороны число погибших превысило 100 человек.