МИД Израиля сообщил о начале программы реабилитации иностранных заложников

Министерство иностранных дел Израиля начало специальную программу реабилитации иностранных заложников, освобожденных из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Команда медиков, психологов и социальных работников в рамках программы "Рука медсестры" проведет тесты, чтобы оценить физическое и психическое состояние бывших заложников.
В пятницу палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила первых 11 иностранцев, среди которых 10 граждан Таиланда и гражданин Филиппин. Всего в рамках сделки между израильскими властями и ХАМАС сектор Газа покинут 50 иностранных граждан.