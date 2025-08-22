МИД Израиля резко осудил доклад IPC о голоде в Газе

Израиль осудил доклад "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности" (IPC), где данная инициатива ООН впервые официально подтвердила наличие голода в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

В заявлении отмечается, IPC изменила свой собственный глобальный стандарт, снизив 30%-ный порог до 15% только для этого доклада и полностью проигнорировав второй критерий – уровень смертности.

"В Газе нет голода. С начала войны в Газу въехало более 100 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели массовый приток гуманитарной помощи наводнил сектор основными продуктами питания и вызвал резкое падение цен", - сообщили в МИД.

IPC - глобальная инициатива агентств ООН, групп помощи и правительств - является основным механизмом, который международное сообщество использует для определения наличия голода. Ранее организация впервые официально объявила о голоде в Газе.