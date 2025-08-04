МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам

МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 5 августа примет участие в специальной сессии Совета Безопасности ООН по вопросу сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил сам министр на пресс-конференции в Иерусалиме.

“Я просил организовать срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН после того, как в последние дни ХАМАС и "Исламский джихад" опубликовали душераздирающие видеоролики заложников Эвьятара Давида и Рома Браславски, на которых они выглядят сильно истощенными”, - заявил Саар.

Напомним, что 1 августа группировка "Исламский джихад" опубликовала видео с Ромом Браславски, 21-летним заложником. На кадрах он выглядит крайне худым, лежит на земле, плачет.

На следующий день ХАМАС представил видео с Эвьятаром Давидом (24 года), который находится в туннеле в секторе Газа.