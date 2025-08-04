О нас

МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам

МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам
Другие страны
4 августа 2025 г. 13:25
МИД Израиля принет участие в специальной сессии СБ ООН по заложникам

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 5 августа примет участие в специальной сессии Совета Безопасности ООН по вопросу сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил сам министр на пресс-конференции в Иерусалиме.

“Я просил организовать срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН после того, как в последние дни ХАМАС и "Исламский джихад" опубликовали душераздирающие видеоролики заложников Эвьятара Давида и Рома Браславски, на которых они выглядят сильно истощенными”, - заявил Саар.

Напомним, что 1 августа группировка "Исламский джихад" опубликовала видео с Ромом Браславски, 21-летним заложником. На кадрах он выглядит крайне худым, лежит на земле, плачет.

На следующий день ХАМАС представил видео с Эвьятаром Давидом (24 года), который находится в туннеле в секторе Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail BMT TŞ-nin girovlarla bağlı xüsusi sessiyasında iştirak edəcək

Экслюзивные новости

Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi