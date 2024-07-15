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МИД Израиля: Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников

МИД Израиля: Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего британского коллегу Дэвида Лэмми донести до радикального движения ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения удерживаемых радикалами заложников.
Другие страны
15 июля 2024 г. 18:50
МИД Израиля: Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего британского коллегу Дэвида Лэмми донести до радикального движения ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения удерживаемых ими заложников.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

"Великобритания и мир должны дать понять ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения похищенных", - сказал Кац.

По его словам, "если ХАМАС продолжит полагаться на то, что мир окажет давление на Израиль" с целью заключения соглашения о перемирии в Газе, то "сделки не будет".

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