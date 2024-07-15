МИД Израиля: Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего британского коллегу Дэвида Лэмми донести до радикального движения ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения удерживаемых радикалами заложников.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего британского коллегу Дэвида Лэмми донести до радикального движения ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения удерживаемых ими заложников.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

"Великобритания и мир должны дать понять ХАМАС, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения похищенных", - сказал Кац.

По его словам, "если ХАМАС продолжит полагаться на то, что мир окажет давление на Израиль" с целью заключения соглашения о перемирии в Газе, то "сделки не будет".