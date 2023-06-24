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МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию

МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию Власти Израиля рекомендовали своим гражданам "взвесить целесообразность" поездок в Россию на фоне последних событий.
Другие страны
24 июня 2023 г. 22:38
МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию

Власти Израиля рекомендовали своим гражданам "взвесить целесообразность" поездок в Россию на фоне последних событий.

Как передает Report, об этом говорится в распространенной рекомендации израильского МИД.

"В свете событий, происходящих в России в данное время, министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам страны взвесить необходимость поездок в Россию в это время. Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряженности", - говорится в сообщении.

Министерство рекомендовало гражданам Израиля внимательно следить за событиями через СМИ, страницы в социальных сетях представительств Израиля в РФ и официальный сайт МИД Израиля. Для запросов граждан круглосуточно и без выходных доступен ситуационный центр израильского МИД, его телефонный номер можно узнать на официальных страницах министерства.

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