МИД Израиля: пребывание Касема во главе "Хезболлах" может быть самым коротким в истории

Новый генеральный секретарьливанского движения "Хезболлах" Наим Касем может недолго продержаться на своем посту, если не изменит политику движения.

Новый генеральный секретарьливанского движения "Хезболлах" Наим Касем может недолго продержаться на своем посту, если не изменит политику движения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

"Хезболлах" объявило Наима Касема своим новым генсеком. Если он пойдет по стопам своих предшественников Хасана Насруллы и Хашема Сафиеддина, то его пребывание в должности может стать самым коротким в истории этой террористической организации", - говорится в заявлении МИД Израиля.

"Нет иного решения, кроме как ликвидировать эту организацию как военную силу", - добавили в израильском внешнеполитическом ведомстве.