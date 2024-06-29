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МИД Израиля: При ЧП у посольства в Белграде никто из работников дипмиссии не пострадал

МИД Израиля: При ЧП у посольства в Белграде никто из работников дипмиссии не пострадал Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта.
Другие страны
29 июня 2024 г. 16:28

Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.

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