МИД Израиля: При ЧП у посольства в Белграде никто из работников дипмиссии не пострадал

Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта.

Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.