МИД Израиля поддерживает план США по доставке помощи в Газу в обход ХАМАС

Израиль не хочет, чтобы гуманитарная помощь в секторе Газа попадала в руки радикального движения ХАМАС, но согласен с планом США, предполагающим доставку помощи в анклав через частный фонд.

Израиль не хочет, чтобы гуманитарная помощь в секторе Газа попадала в руки радикального движения ХАМАС, но согласен с планом США, предполагающим доставку помощи в анклав через частный фонд.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар по итогам встречи в Иерусалиме с новым главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

"Во время боевых действий Израиль разрешил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Но ХАМАС украл эту помощь у мирного населения и обогатился за счет нее. Он использовал эту помощь на нужды своей военной машины и поддержания своей власти - за счет гражданского населения. Если помощь продолжит поступать ХАМАС, а не жителям Газы, война никогда не закончится", - полагает Саар, высказывания которого распространила пресс-служба израильского МИД.

"Поэтому Израиль полностью поддерживает план администрации президента США Дональда Трампа, представленный 9 мая послом США в Израиле Майком Хакаби. Гуманитарная помощь будет управляться через частный фонд в соответствии с принципами, представленными правительством США. Программа позволит передавать помощь напрямую гражданскому населению, и нельзя позволить, чтобы ХАМАС вновь смог ее контролировать. Солдаты Армии обороны Израиля не будут распределять помощь, но будут охранять периметр ее распределения", - пояснил израильский министр.