МИД Израиля объявил об отзыве своего посла из ЮАР для консультаций

Посол Израиля в ЮАР отозван из страны для консультаций в связи с недавними заявлениями южноафриканских властей.

Посол Израиля в ЮАР отозван из страны для консультаций в связи с недавними заявлениями южноафриканских властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"На фоне последних заявлений из ЮАР посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций в Иерусалим", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" призвала власти страны закрыть израильское посольство в Претории и приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его действиями в Газе. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В тексте подчеркивается, что ЮАР не может поддерживать нормальные отношения с Израилем, пока тот "не будет соблюдать международное право и не присоединится к мирному процессу для завершения оккупации Палестины", а сам Израиль назван "государством апартеида".

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону.