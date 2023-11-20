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МИД Израиля объявил об отзыве своего посла из ЮАР для консультаций

МИД Израиля объявил об отзыве своего посла из ЮАР для консультаций Посол Израиля в ЮАР отозван из страны для консультаций в связи с недавними заявлениями южноафриканских властей.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 23:26
МИД Израиля объявил об отзыве своего посла из ЮАР для консультаций

Посол Израиля в ЮАР отозван из страны для консультаций в связи с недавними заявлениями южноафриканских властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"На фоне последних заявлений из ЮАР посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций в Иерусалим", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" призвала власти страны закрыть израильское посольство в Претории и приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его действиями в Газе. Об этом сообщил американский портал Semafor со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В тексте подчеркивается, что ЮАР не может поддерживать нормальные отношения с Израилем, пока тот "не будет соблюдать международное право и не присоединится к мирному процессу для завершения оккупации Палестины", а сам Израиль назван "государством апартеида".

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону.

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Версия на азербайджанском языке İsrail XİN CAR-dakı səfiri geri çağırıb

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