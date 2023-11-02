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МИД Израиля не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

МИД Израиля не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов МИД Израиля не получал уведомлений от правительства Бахрейна об отзыве послов, отношения между странами пока стабильны.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 21:24
МИД Израиля не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

МИД Израиля не получал уведомлений от правительства Бахрейна об отзыве послов, отношения между странами пока стабильны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

"Обновление от министерства иностранных дел: мы хотели бы уточнить, что от бахрейнского правительства или израильского правительства не было получено никаких уведомлений или решений об отзыве послов стран. Отношения между Израилем и Бахрейном стабильны", - отмечается в документе.

Ранее Палата депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна заявила о решении отозвать бахрейнского посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа. Как утверждалось в заявлении парламентариев, "посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле".

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