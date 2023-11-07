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МИД Израиля: Депортации палестинцев из сектора Газа не будет

МИД Израиля: Депортации палестинцев из сектора Газа не будет Власти Израиля не собираются выселять палестинцев из сектора Газа, поэтому слова руководства Иордании о возможной войне между странами вызывают сожаление.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 02:53
МИД Израиля: Депортации палестинцев из сектора Газа не будет

Власти Израиля не собираются выселять палестинцев из сектора Газа, поэтому слова руководства Иордании о возможной войне между странами вызывают сожаление.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на заявление израильского министерства иностранных дел, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что отношения Израиля и Иордании имеют стратегическое значение для обоих государств. Поэтому Израиль сожалеет о "подстрекательских" заявлениях руководства Иордании. МИД подчеркнул, что целью Израиля является ликвидация "террористической инфраструктуры" группировки ХАМАС, и еврейское государство не намерено причинять вред гражданскому населению сектор Газа или депортировать его.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что правительство страны намерено рассматривать любые попытки выселить палестинский народ с территории сектора Газа или с Западного Берега как объявление войны.

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