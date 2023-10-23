О нас

МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта

МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию соседнего Египта, а только на юг анклава для их безопасности.
Другие страны
23 октября 2023 г. 10:44
МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта

Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию соседнего Египта, а только на юг анклава для их безопасности.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия.

"Несколько дней назад ЦАХАЛ предложил создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай, как утверждает ХАМАС, который распространяет ложь", - сказал он.

По его словам, перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется "только ради их безопасности".

"Территория, на которой они находятся, является полем боя, мы же действуем в соответствии с международным правом и стремимся не причинить вред гражданскому населению во время бомбардировок", - заявил Каабия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi