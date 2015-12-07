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    Встреча международной коалиции по борьбе с ИГ состоится в январе в Риме

    В международную коалицию во главе с США входят около 65 стран

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Встреча представителей международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) состоится во второй половине января 2016 года в Риме. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    "На конференции представителей международной коалиции по борьбе с ИГ будут обсуждаться стратегии по борьбе с терроризмом", - отметил Джентилони.

    В международную коалицию во главе с США входят около 65 стран. 

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