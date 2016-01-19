МИД Италии: встреча коалиции по борьбе с ИГ состоится в Риме 2 февраля

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Встреча на уровне министров представителей стран международной коалиции по борьбе с "ИГИЛ" пройдет 2 февраля в итальянской столице. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, объявил в понедельник министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

"В центре министерской встречи представителей стран антитеррористической коалиции будет ситуация в Ливии, Сирии и Ираке в свете угрозы ИГил", - сказал Джентилони. Министр уточнил, что "у нас будет возможность обсудить действия в регионе не только с военной точки зрения".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МИД, приглашение РФ на эту встречу "не предусмотрено ее форматом", хотя в Италии "ценят усилия России по борьбе с ИГИЛ".

Подобные форумы уже проходили ранее в Лондоне, Париже и Брюсселе. В международную коалицию, действующую с сентября 2014 года во главе с США, входят 64 страны.