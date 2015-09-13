МИД Италии: переговоры по Ливии достигли финальной стадии

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры по урегулированию в Ливии вышли на финишную прямую и следующая неделя станет решающей в достижении соглашения между сторонами, считает министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы близки к окончанию (переговоров), и следующая неделя будет решающей для достижения соглашения между представителями ливийского политического диалога", — сказал в воскресенье глава итальянского внешнеполитического ведомства, комментируя итоги состоявшегося в марокканском городе Схират очередного раунда межливийских переговоров.

Он отметил, что для достижения всеобъемлющего соглашения, основанного на договоренностях, достигнутых при помощи спецпосланника ООН по Ливии Бернардино Леона, "необходима приверженность всех сторон".

"Соглашение о формировании нового объединенного правительства открывает дорогу следующему этапу примирения и стабилизации страны, чтобы Ливия смогла, наконец, перевернуть страницу и вернуться на путь демократического развития", — завершил Джентилони.

С момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса. В результате разногласий в стране возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в городе Тобрук, во главе с премьером Абдаллой ат-Тани, с другой — происламистский Всеобщий нацконгресс, заседающий в Триполи, с избранным им премьер-министром Омаром аль-Хаси.

При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями, и их все больше захватывают боевики группировки "Исламское государство".