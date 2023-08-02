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МИД Италии: Любое вмешательство в политику Нигера будет считаться новой колонизацией

МИД Италии: Любое вмешательство в политику Нигера будет считаться новой колонизацией Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что любое вмешательство Запада во внутреннюю политику Нигера "будет рассматриваться как новая колонизация".
Другие страны
2 августа 2023 г. 19:12
МИД Италии: Любое вмешательство в политику Нигера будет считаться новой колонизацией

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что любое вмешательство Запада во внутреннюю политику Нигера "будет рассматриваться как новая колонизация".

Как передает Report, об этом он сказал в римском аэропорту Чампино-2 во время приветствия граждан Италии, покинувших Нигер по спецрейсу, сообщает Ansa.

"Я думаю, что мы должны добиваться восстановления демократии в Нигере, но любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация",— сказал Антонио Таяни.

Отметим, что в 1958 году во время кризиса французской колониальной империи президент Шарль де Голль предложил африканским колониям на выбор полную независимость либо самоуправление в составе Франции. С 1960 года Нигер - независимое государство.

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