МИД Италии: Любое вмешательство в политику Нигера будет считаться новой колонизацией

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что любое вмешательство Запада во внутреннюю политику Нигера "будет рассматриваться как новая колонизация".
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"Я думаю, что мы должны добиваться восстановления демократии в Нигере, но любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация",— сказал Антонио Таяни.
Отметим, что в 1958 году во время кризиса французской колониальной империи президент Шарль де Голль предложил африканским колониям на выбор полную независимость либо самоуправление в составе Франции. С 1960 года Нигер - независимое государство.