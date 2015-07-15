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    МИД Испании: Теперь Иран поможет урегулировать ближневосточные проблемы

    Это исторический документ - он ликвидирует опасность создания ядерной бомбы в краткосрочной перспективе

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо считает, что после достижения соглашения по ядерной программе Иран поможет в урегулировании многочисленных проблем Ближнего Востока, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Это исторический документ - он ликвидирует (опасность - ред.) создания ядерной бомбы в краткосрочной перспективе и позволит Ирану сотрудничать с западными странами в области решения многих проблем - в Сирии, в Ираке, в Газе, в Ливане, и, возможно, в других странах. Иран - великая страна, и это хорошая новость, что он на нашей стороне", - заявил глава испанского МИД журналистам в Мадриде.

    Маргальо напомнил, что Испания всегда выступала за соглашение с Ираном. "Оно означает ликвацию угрозы превращения Ирана в ядерную державу. Северная Корея посреди Ближнего Востока была бы не лучшей новостью", - сказал министр.

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