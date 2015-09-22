МИД: Иранских солдат и военных советников нет ни в Сирии, ни в Йемене

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Иран не поставляет вооружение в Йемен, в стране не работают иранские военные советники. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"У нас нет никаких сил боевиков в Сирии, Ираке и Йемене. В Йемене нет никаких военных советников из Ирана", — заявил он во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Мы не поставляли и не поставляем никакого вооружения в эту страну", — сказал замглавы МИД Ирана.

Он добавил, что иранские военные советники были направлены в Сирию и Ирак по просьбе правительств этих стран, где помогают в борьбе с терроризмом.