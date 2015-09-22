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    МИД: Иранских солдат и военных советников нет ни в Сирии, ни в Йемене

    Мы не поставляли и не поставляем никакого вооружения в эту страну

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Иран не поставляет вооружение в Йемен, в стране не работают иранские военные советники. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

    "У нас нет никаких сил боевиков в Сирии, Ираке и Йемене. В Йемене нет никаких военных советников из Ирана", — заявил  он во вторник на пресс-конференции в Москве.

    "Мы не поставляли и не поставляем никакого вооружения в эту страну", — сказал замглавы МИД Ирана.

    Он добавил, что иранские военные советники были направлены в Сирию и Ирак по просьбе правительств этих стран, где помогают в борьбе с терроризмом.

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