МИД Ирана: Вопроса о посольствах в США нет в повестке встречи по иранской ядерной программе

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос о возможности взаимного открытия дипломатических представительств в Вашингтоне и Тегеране не включен в повестку дня предстоящих переговоров по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду журналистам сообщила официальный представитель МИД Ирана Марзие Афхам.

Во вторник президент США Барак Обама в интервью государственной радиостанции NPR заявил, что не исключает возможности открытия в Тегеране американского посольства в течение двух оставшихся лет его работы на посту главы государства. По его словам, данная цель должна реализовываться "поэтапно". Американский лидер подчеркнул, что ситуация с Ираном несколько отличается от ситуации с Кубой, где США также планируют открыть дипмиссию, поскольку Куба не представляет реальной угрозы для Соединенных Штатов, в то время как Иран "спонсирует террористов" и "ведет ядерные разработки".

"Вопрос об открытии посольств в Иране и США не включен в повестку дня", - заявила Афхам, слова которой приводит Sputnik. Она также добавила, что в настоящее время возможность обсуждения данной темы "ограничена стремлением сторон достичь всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе".

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства также опровергла информацию о каких-либо возможных заявлениях по данному вопросу со стороны иранских властей.

"Никто из работающих в министерстве иностранных дел или иных (правительственных — ред.) структурах не делал каких-либо заявлений для СМИ по данному вопросу", - констатировала Афхам.