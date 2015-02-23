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    МИД Ирана: В ходе первого дня переговоров с "шестеркой" добиться прогресса не удалось

    Переговоры в Женеве касаются иранского ядерного досье

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Женеве завершился первый день раунд переговоров "шестерки" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) и Ирана по иранскому ядерному досье, прогресса пока достигнуть не удалось.

    "Дискуссии прошли хорошо, но мы пока не достигли какого-либо прогресса", - заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по завершении встречи.

    Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что делегации участников переговоров покидают представительство ЕС при международных организациях в Женеве.

    Представители делегации США комментировать итоги встречи не стали.

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