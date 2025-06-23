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МИД Ирана: Тегеран продолжит обогащать уран в мирных целях

МИД Ирана: Тегеран продолжит обогащать уран в мирных целях Иран не намерен отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, другие государства не в праве ограничивать Тегеран в этом вопросе.
Другие страны
23 июня 2025 г. 10:04
МИД Ирана: Тегеран продолжит обогащать уран в мирных целях

Иран не намерен отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, другие государства не в праве ограничивать Тегеран в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора", - сказал он.

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Версия на английском языке Iran MFA: Tehran to continue enriching uranium for peaceful purposes
Версия на азербайджанском языке İran XİN: Uranın dinc məqsədlər üçün zənginləşdirilməsini davam etdirəcəyik

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