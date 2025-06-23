МИД Ирана: Тегеран продолжит обогащать уран в мирных целях

Иран не намерен отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, другие государства не в праве ограничивать Тегеран в этом вопросе.

Иран не намерен отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, другие государства не в праве ограничивать Тегеран в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора", - сказал он.