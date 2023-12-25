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Замглавы МИД Ирана: США признают, что уже не могут навязать всему миру желаемый порядок

Замглавы МИД Ирана: США признают, что уже не могут навязать всему миру желаемый порядок Власти Соединенных Штатов признают, что в складывающемся многополярном мировом укладе они уже не в состоянии навязать свой порядок другим игрокам на международной арене.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 14:45
Замглавы МИД Ирана: США признают, что уже не могут навязать всему миру желаемый порядок

Власти Соединенных Штатов признают, что в складывающемся многополярном мировом укладе они уже не в состоянии навязать свой порядок другим игрокам на международной арене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Если бы американцы повели себя как в прошлые годы, они смогли бы навязать свой порядок при помощи силы. Однако в нынешних условиях они признают, что подход установления миропорядка в одностороннем варианте приходит в упадок. При условии наличия нескольких акторов на международной арене они не в состоянии навязать всем свои собственные интересы", - сказал он.

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