МИД Ирана: США несут ответственность за израильские атаки

МИД Ирана: США несут ответственность за израильские атаки

В МИД Ирана заявили, что США несут ответственность за израильские атаки, "как основной сторонник Израиля".

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.

"Опасные и масштабные последствия агрессии против Ирана лягут на израильский режим и его сторонников", - говорится в заявлении.

В МИД также заявили, что "Израиль не мог бы совершить атаки на Иран без координации и разрешения США".

"Правительство Соединенных Штатов, как основной сторонник этого режима, будет нести ответственность за опасные последствия этой авантюры", - подчеркнули в МИД.

В своем заявлении ведомство обвинило Израиль в нарушении пункта 2 статьи 4 Устава ООН. Также отмечается, что Иран считает своим легитимным правом ответить на атаки в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

"Исламская Республика Иран подчеркивает обязанность Совета Безопасности ООН принять немедленные меры для противодействия нарушению международного мира и безопасности. Просит председателя и членов Совбеза как можно скорее принять меры в этом отношении", - отмечается в заявлении.