МИД Ирана: США должны заслужить доверие для заключения ядерной сделки

США необходимо сначала заслужить доверие Ирана, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

США необходимо сначала заслужить доверие Ирана, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Сейчас ситуация немного другая и гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Другой стороне (США) необходимо многое сделать, чтобы заслужить наше доверие. Пока что мы не слышали ничего кроме красивых слов, но этого явно недостаточно", - указал Арагчи в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, иранские власти готовы выслушать предложения нового президента США Дональда Трампа, но нужно будет приложить больше усилий, чтобы убедить Тегеран начать переговоры о заключении новой ядерной сделки, особенно, принимая во внимания судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года.