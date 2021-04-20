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МИД Ирана о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

МИД Ирана о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене Тегеран не будет торопиться на переговорах по ядерной сделке и идти на дополнительные уступки ради возрождения соглашения
Другие страны
20 апреля 2021 г. 14:24
МИД Ирана о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Участники переговоров по ядерной сделке в Вене добились прогресса по вопросу того, каким способом США будут возвращаться к исполнению своих обязательств в рамках данного соглашения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы добились хорошего прогресса в вопросе того, каким образом США будут возвращаться к своим обязательствам", - заявил Хатибзаде. Дипломат добавил, что "переговоры проходят по техническим вопросам". "Хочу обратить внимание, что сама ядерная сделка не подлежит обсуждению", - отметил он.

По словам Хатибзаде, переговоры "идут очень сложно, поскольку Иран должен убедиться в том, что США в этот раз действительно выполнят все свои обязательства".

Власти Ирана не будут торопиться на переговорах по ядерной сделке и идти на дополнительные уступки ради возрождения соглашения, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии. "Мы надеемся, что конструктивные переговоры, которые мы ведем, приведут к результату, который удовлетворит все стороны, - сказал он. - Однако в любом случае мы не торопимся и не пойдем на уступки вне рамок ядерной сделки, чтобы реализовать наши очевидные права".

По словам Рабии, "с технической точки зрения существует возможность в кратчайшие сроки снять санкции, противоречащие ядерной сделке", а также "полностью возродить соглашение".

17 апреля в Вене прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения.

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