МИД Ирана рассказал о подготовке к новому сокращению ядерных обязательств

Тегеран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.