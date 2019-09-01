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МИД Ирана рассказал о подготовке к новому сокращению ядерных обязательств

МИД Ирана рассказал о подготовке к новому сокращению ядерных

Тегеран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.

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