МИД Ирана призвал США заплатить Афганистану за причиненный экономический ущерб

Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон.

Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в письме, которое зачитал представитель ведомства на встрече контактной группы московского формата консультаций по Афганистану в Тегеране.

"Если Афганистан сегодня сталкивается с проблемами недоразвитости экономики, то следует признать, что ответственность за эту отсталость и экономические проблемы лежит на тех, кто оккупировал эту страну. На тех, кто уничтожил всю ее экономическую инфраструктуру во время оккупации и оставил народу разрушенную страну после своего ухода. Они должны знать, что не смогут избежать ответственности, и без политического вмешательства просто должны заплатить, чтобы компенсировать экономический упадок Афганистана", - подчеркнул Багери Кани.

И.о. министра отметил, что уже прошло почти три года с момента вывода США своих вооруженных сил из Афганистана и "за это время страна столкнулась с различными вызовами".

"Пусть оккупанты и покинули территорию Афганистана, но, блокируя активы афганского народа, они препятствуют развитию страны", - добавил он.