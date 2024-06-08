О нас

МИД Ирана призвал США заплатить Афганистану за причиненный экономический ущерб

МИД Ирана призвал США заплатить Афганистану за причиненный экономический ущерб Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон.
Другие страны
8 июня 2024 г. 13:51
МИД Ирана призвал США заплатить Афганистану за причиненный экономический ущерб

Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в письме, которое зачитал представитель ведомства на встрече контактной группы московского формата консультаций по Афганистану в Тегеране.

"Если Афганистан сегодня сталкивается с проблемами недоразвитости экономики, то следует признать, что ответственность за эту отсталость и экономические проблемы лежит на тех, кто оккупировал эту страну. На тех, кто уничтожил всю ее экономическую инфраструктуру во время оккупации и оставил народу разрушенную страну после своего ухода. Они должны знать, что не смогут избежать ответственности, и без политического вмешательства просто должны заплатить, чтобы компенсировать экономический упадок Афганистана", - подчеркнул Багери Кани.

И.о. министра отметил, что уже прошло почти три года с момента вывода США своих вооруженных сил из Афганистана и "за это время страна столкнулась с различными вызовами".

"Пусть оккупанты и покинули территорию Афганистана, но, блокируя активы афганского народа, они препятствуют развитию страны", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi