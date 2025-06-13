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МИД Ирана призвал гендиректора МАГАТЭ осудить атаку Израиля

МИД Ирана призвал гендиректора МАГАТЭ осудить атаку Израиля Советник лидера иранской революции Али Лариджани заявил, что необходимо принять срочные меры против Международного агентства по атомной энергии.
Другие страны
13 июня 2025 г. 12:52
МИД Ирана призвал гендиректора МАГАТЭ осудить атаку Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить атаку Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Кроме этого, советник лидера иранской революции Али Лариджани заявил, что необходимо принять срочные меры против Международного агентства по атомной энергии (MАГАТЭ).

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

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Версия на английском языке Iran's Foreign Ministry calls on IAEA director general to condemn Israeli attack
Версия на азербайджанском языке İran XİN AEBA-nin baş direktorunu İsrailin hücumunu pisləməyə çağırıb

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