МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу

Посол Кореи в Иране был вызван в МИД исламской республики в связи с заявлениями, которые сделал президент восточноазиатского государства Юн Сок Ёль в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты.
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О каких именно словах президента Кореи идет речь, агентство не уточняет.
По его сведениям, замминистра иностранных дел республики Реза Наджафи передал послу Кореи ноту протеста, а также разъяснил дипломату, что Иран поддерживает дружеские отношения с большинством стран Персидского залива.
В этой связи он назвал высказывания корейского президента вмешательством в эти отношения и попыткой подорвать мир и стабильность в регионе.
Замглавы МИД Ирана отметил, что отсутствие эффективных действий со стороны Сеула по решению проблем в отношениях между двумя странами заставит иранскую сторону пересмотреть их.