МИД Ирана отверг обвинения Израиля в причастности Тегерана к захвату судна Galaxy Leader

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отверг обвинения канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности Тегерана к захвату судна Galaxy Leader в Красном море.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отверг обвинения канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности Тегерана к захвату судна Galaxy Leader в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"Эти обвинения необоснованны", - заявил он на пресс-конференции.

Вчера в заявлении канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху говорилось о том, что власти Израиля осуждают захват йеменскими хуситами грузового судна, и возлагают вину за это нападение на Иран.

По данным канцелярии Нетаньяху, на борту судна находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.