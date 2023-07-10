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МИД Ирана обвинил ФРГ, Британию и Францию в невыполнении своей части СВПД

МИД Ирана обвинил ФРГ, Британию и Францию в невыполнении своей части СВПД Германия, Великобритания и Франция не выполнили взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Другие страны
10 июля 2023 г. 17:05
МИД Ирана обвинил ФРГ, Британию и Францию в невыполнении своей части СВПД

Германия, Великобритания и Франция не выполнили взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Мы всегда подчеркивали, что незаконные санкции противоречат международному праву и нарушают права человека. Что касается СВПД, то, к сожалению, и американское правительство вышло из этого международного соглашения, и европейские правительства не выполнили свои обязательства", - отметил дипломат, имея в виду несколько пакетов санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц.

Его слова приводятся в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

"Мы считаем, что европейские правительства, особенно эти три [Германии, Великобритании и Франции], несут такую же ответственность, как и США, за невыполнение своих обязательств по СВПД", - добавил он. По мнению Тегерана, эти страны ведут себя неприемлемо, когда выдвигают претензии в отношении Ирана или вводят санкции против исламской республики на основе ложных обвинений, учитывая, что они не выполнили свои обязательства в рамках ядерной сделки.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией.

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Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry accuses Germany, UK and France of not implementing their part of JCPOA

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