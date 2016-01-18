МИД Ирана: Новые санкции США не имеют правовой легитимности

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тегеран считает, что новые санкции США не имеют правовой и нравственной легитимности, учитывая продажи американской стороной оружия, которое использовалось против граждан Палестины и Йемена. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список шестерых граждан Ирана и одного гражданина Китая, а также две компании из ОАЭ и одну из КНР за причастность к ракетной программе Ирана.

Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с этими лицами и компаниями, их собственность и активы в США и в американских банках должны быть заморожены.

США заявили ранее, что разрабатывают возможные санкции против Ирана в связи с проведенным в октябре испытанием баллистической ракеты дальнего радиуса действия.