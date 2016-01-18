 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Ирана: Новые санкции США не имеют правовой легитимности

    Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список ряд компаний за причастность к ракетной программе Ирана

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тегеран считает, что новые санкции США не имеют правовой и нравственной легитимности, учитывая продажи американской стороной оружия, которое использовалось против граждан Палестины и Йемена. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении  МИД Ирана.

    Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список шестерых граждан Ирана и одного гражданина Китая, а также две компании из ОАЭ и одну из КНР за причастность к ракетной программе Ирана.

    Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с этими лицами и компаниями, их собственность и активы в США и в американских банках должны быть заморожены. 

    США заявили ранее, что разрабатывают возможные санкции против Ирана в связи с проведенным в октябре испытанием баллистической ракеты дальнего радиуса действия. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi