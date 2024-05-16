МИД Ирана направил ноту Австралии

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Австралии в Тегеране после того, как Канберра ввела санкции против нескольких высокопоставленных чиновников и организаций Исламской Республики.

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Австралии в Тегеране после того, как Канберра ввела санкции против нескольких высокопоставленных чиновников и организаций Исламской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает ИРНА со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Внешнеполитическое ведомство вызвало дипломата с целью выразить протест по поводу действий Австралии по введению "незаконных и неоправданных санкций".

В МИД сообщили дипломату, что Исламская Республика оставляет за собой право ответить на этот шаг Австралии.

Дипломат в свою очередь отметил, что позиция Ирана будет доведена до сведения правительства в Канберре.

Ранее правительство Австралии ввело санкции в отношении пяти высокопоставленных иранских чиновников и трех организаций, назвав "дестабилизирующим" поведение страны в Западной Азии.

В число официальных лиц входят министр обороны Мохаммад Реза Аштиани и командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани.