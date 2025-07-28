МИД Ирана: Делегация МАГАТЭ посетит Иран в течение двух недель

МИД Ирана: Делегация МАГАТЭ посетит Иран в течение двух недель

Представители наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности - Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - посетят Иран в течение ближайших двух недель.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

“Иран представит новое руководство по будущему сотрудничеству с МАГАТЭ, основанное на недавнем парламентском законопроекте, который ограничивает взаимодействие с международными инспекторами”, - заявил представитель МИД.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности Тегерана возобновить технические переговоры по ядерной программе.