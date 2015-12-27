МИД Ирака: Багдад освободил от боевиков ИГИЛ более трети территории страны

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Иракским войскам удалось за последние недели освободить более трети территории Ирака от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ" (ИГИЛ).

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая в Тегеране на 29-й Международной конференции по исламскому единству.

"Ранее террористы захватили примерно 55% страны, однако в настоящее время они контролируют лишь 19% нашей территории, и мы являемся свидетелями их отступления", - приводит слова главы иракского МИД агентство Fars.

По данным аль-Джаафари, в Ираке сейчас действуют террористы из 100 стран. В течение последних недель иракская правительственная армия совместно с подразделениями ополчения ведет наступательные операции в провинции Анбар. Как сообщили в иракском командовании, боевики в воскресенье покинули комплекс правительственных зданий в центре иракского города Рамади (административный центр Анбара).

В субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что после освобождения Рамади правительственные силы начнут наступление на город Мосул, административный центр северной провинции Найнава, захваченной боевиками ИГИЛ еще летом прошлого года.