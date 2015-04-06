МИД: Иордания эвакуировала уже 287 своих граждан из Йемена

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Иордания эвакуировала из Йемена, где вторую неделю продолжаются авиаудары коалиции арабских стран, в общей сложности 287 своих граждан. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД страны Сабах ар-Рафии.

"Были эвакуированы 130 граждан Иордании по суше после полудня понедельника, они уже прибыли в Саудовскую Аравию. Количество эвакуированных теперь достигло 287", - цитирует ар-Рафии портал Elaph.

Алжир эвакуировал 160 граждан, Египет - 35, сообщает портал.

По словам ар-Рафии, готовятся планы по продолжению эвакуации.

МИД России заявил в понедельник, что направит еще один, уже шестой самолет, для эвакуации граждан РФ и других стран из республики.