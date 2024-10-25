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МИД Индонезии заявил о намерении присоединиться к БРИКС

МИД Индонезии заявил о намерении присоединиться к БРИКС Индонезия намерена присоединиться к БРИКС.
Другие страны
25 октября 2024 г. 09:16
МИД Индонезии заявил о намерении присоединиться к БРИКС

Индонезия намерена присоединиться к БРИКС.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, это следует из заявления МИД страны по итогам участия главы ведомства в саммите БРИКС в Казани.

"Присоединение к БРИКС не означает, что Индонезия выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженную укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге. Индонезия продолжает активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7", - говорится в заявлении МИД страны по итогам участия в форуме.

В нем также говорится о том, что Индонезия подчеркнула необходимость многосторонней реформы, чтобы сделать ее более инклюзивной и представительной на саммите "БРИКС плюс".

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