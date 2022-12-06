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МИД Индонезии: Послы РФ и Украины примут участие в демократическом форуме на Бали

МИД Индонезии: Послы РФ и Украины примут участие в демократическом форуме на Бали Послы России и Украины в Индонезии будут лично присутствовать на демократическом форуме, который состоится на Бали 8 декабря.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 17:59
МИД Индонезии: Послы РФ и Украины примут участие в демократическом форуме на Бали

Послы России и Украины в Индонезии будут лично присутствовать на демократическом форуме, который состоится на Бали 8 декабря.

Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом заявил пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизасья.

"Послы обеих стран подтвердили, что едут на форум на Бали из Джакарты", - заявил он.

Он отметил, что на форуме страны-участницы смогут перенять друг у друга различные "демократические практики", а в списке из 57 участников есть много "конфликтующих" между собой стран.

В 2022 году Балийский демократический форум проходит под девизом "Демократия в меняющемся мире: лидерство и солидарность".

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