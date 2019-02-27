МИД Индии вызвало временного поверенного в делах посольства Пакистана

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах посольства Пакистана в Нью-Дели Сайеда Хайдера Шаха на фоне возросшей эскалации напряженности в спорном регионе Кашмир, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в индийском ведомстве, действующий глава пакистанской дипмиссии в Нью-Дели Сайед Хайдер Шах некоторое время назад был вызван в МИД.

Сегодня утром пакистанская армия сообщила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов.