МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства

МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства

Распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы отказе Белого дома в организации встречи между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и президентом США Дональдом Трампом не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в индийском МИД.

"Утверждение о том, что Белый дом отклонил просьбу Джайшанкара о встрече с Трампом из-за его плотного графика, не соответствует действительности", - отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Глава индийского МИД в начале текущей недели находился с визитом в США для участия во встрече министров иностранных дел Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающего, кроме Индии, Соединенные Штаты, Австралию и Японию. На полях заседания QUAD у Джайшанкара прошли двусторонние встречи с коллегами по "четверке", а также с главой Пентагона Питом Хегсетом.