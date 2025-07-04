О нас

МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства

МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства
Другие страны
4 июля 2025 г. 13:55
МИД Индии опроверг сообщения об отказе Трампа встретиться с главой ведомства

Распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы отказе Белого дома в организации встречи между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и президентом США Дональдом Трампом не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в индийском МИД.

"Утверждение о том, что Белый дом отклонил просьбу Джайшанкара о встрече с Трампом из-за его плотного графика, не соответствует действительности", - отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Глава индийского МИД в начале текущей недели находился с визитом в США для участия во встрече министров иностранных дел Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающего, кроме Индии, Соединенные Штаты, Австралию и Японию. На полях заседания QUAD у Джайшанкара прошли двусторонние встречи с коллегами по "четверке", а также с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi