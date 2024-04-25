МИД Индии: Имеем хорошие отношения с Баку и Ереваном, но продвигаем свой оборонный экспорт

Индия связана с Баку и Ереваном хорошими отношениями, но Нью-Дели также заботится о продвижении экспорта своей оборонно-промышленной продукции.

Индия связана с Баку и Ереваном хорошими отношениями, но Нью-Дели также заботится о продвижении экспорта своей оборонно-промышленной продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя вопрос поставок Индией вооружения Армении.

"У нас очень хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, но помимо этого мы также проводим политику Индии по продвижению оборонного экспорта", - сказал он.

По данным индийского агентства ANI, Армения приобрела у Индии 15 ЗРК "Акаш" на общую сумму 600 млн долларов.