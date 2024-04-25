О нас

МИД Индии: Имеем хорошие отношения с Баку и Ереваном, но продвигаем свой оборонный экспорт

МИД Индии: Имеем хорошие отношения с Баку и Ереваном, но продвигаем свой оборонный экспорт Индия связана с Баку и Ереваном хорошими отношениями, но Нью-Дели также заботится о продвижении экспорта своей оборонно-промышленной продукции.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 16:27
МИД Индии: Имеем хорошие отношения с Баку и Ереваном, но продвигаем свой оборонный экспорт

Индия связана с Баку и Ереваном хорошими отношениями, но Нью-Дели также заботится о продвижении экспорта своей оборонно-промышленной продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя вопрос поставок Индией вооружения Армении.

"У нас очень хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, но помимо этого мы также проводим политику Индии по продвижению оборонного экспорта", - сказал он.

По данным индийского агентства ANI, Армения приобрела у Индии 15 ЗРК "Акаш" на общую сумму 600 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India says has good relations with both Baku and Yerevan, but promotes its defense exports
Версия на азербайджанском языке Hindistan XİN: Bakı və İrəvanla yaxşı münasibətlərimiz var, lakin müdafiə sahəsində ixracı təşviq edirik

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi