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МИД Индии: 4,5 тысячи студентов эвакуированы из охваченной протестами Бангладеш

МИД Индии: 4,5 тысячи студентов эвакуированы из охваченной протестами Бангладеш Из охваченной протестами Бангладеш эвакуированы 4,5 тыс. индийских студентов.
Другие страны
22 июля 2024 г. 05:44
МИД Индии: 4,5 тысячи студентов эвакуированы из охваченной протестами Бангладеш

Из охваченной протестами Бангладеш эвакуированы 4,5 тыс. индийских студентов.

Как сообщает Report, согласно распространенной МИД Индии информации, из Бангладеш эвакуированы не только индийцы, но и граждане соседних стран: Непала, Мальдив и Бутана.

"500 студентов из Непала, 38 из Бутана и один с Мальдив также прибыли в Индию", - указывается в пресс-релизе.

Напомним, что число погибших в беспорядках в Бангладеш, начавшихся после протестов студентов против системы квотирования при трудоустройстве, возросло до 151.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Бангладеш на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к сети интернет во всей стране.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan XİN: Banqladeşdə etirazlar səbəbindən minlərlə tələbə təxliyə edilib

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