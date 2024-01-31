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МИД Греции проведет 15 февраля конференцию по вопросам восстановления Украины

МИД Греции проведет 15 февраля конференцию по вопросам восстановления Украины Министерство иностранных дел Греции совместно с Европейским инвестиционным банком проведет 15 февраля Международную конференцию по вопросам восстановления Украины.
Другие страны
31 января 2024 г. 14:31
МИД Греции проведет 15 февраля конференцию по вопросам восстановления Украины

Министерство иностранных дел Греции совместно с Европейским инвестиционным банком проведет 15 февраля Международную конференцию по вопросам восстановления Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

Конференция, на которой будет председательствовать заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии и внешним связям Греции Костас Франгояннис, пройдет в здании МИД. "Тематика форума будет сосредоточена на секторах строительства, транспорта, энергетики, информационных технологий, стартапов и здравоохранения", - отметили в ведомстве.

"Спикерами конференции станут высокопоставленные чиновники Европейской комиссии (Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам о расширении) и правительства Украины, а также эксперты международных банков развития (Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития), представители деловых кругов Греции и Украины", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Greek Foreign Ministry to hold conference on restoration of Ukraine

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