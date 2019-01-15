МИД Греции призвал Россию не вмешиваться в её внутренние дела

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Афинах назвали заявление Министерства иностранных дел России о «Преспанской сделке» по переименованию Македонии для «втягивания Скопье в НАТО» «попыткой вмешательства».

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Греции.

«Мы уверены, что Россия… будет уважать чувствительность греческого народа к использованию названия Македония и отныне будет называть эту страну своим новым конституционным названием, то есть «Северная Македония», и, самое главное, будет воздерживаться от подобных заявлений, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции», – говорится в сообщении.

В МИД Греции также отметили, что Преспанское соглашение после его подписания «способствует делу укрепления стабильности и мира на Балканах».

Напомним, что 11 января депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.